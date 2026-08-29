Bahçesaray, bu yıl kış mevsiminde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yazın son günlerinde de güçlü akan dereleri, zengin su kaynakları, yemyeşil alanları ve canlı yaban hayatıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Van’ın güneyinde yer alan ve yüksek dağlarla çevrili Bahçesaray ilçesinde, kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışları yaz mevsiminin son günlerinde de doğaya can vermeye devam ediyor.

Dağlarda biriken karların erimesiyle birlikte ilçe genelindeki akarsu ve derelerde su seviyeleri yüksek seyrederken, geniş alanların yeşilliğini koruması bölgedeki doğal yaşamı da olumlu etkiliyor. Doğal su kaynakları ve zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken ilçede, yaban hayvanlarının da doğal ortamlarında özgürce hareket ettiği gözleniyor.

Özellikle ağaçlık ve yeşil alanlarda çok sayıda sincabın görülmesi, bölgedeki canlı ekosistemin dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) temsilcisi Dr. Cihan Önen, iki günlük Bahçesaray ziyaretinde ilçenin doğal güzelliklerini yakından gözlemleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Bahçesaray’ın sahip olduğu doğal zenginliklerin kendilerini etkilediğini belirten Önen, ilçenin özellikle su kaynakları, yeşil alanları ve yaban hayatıyla dikkat çektiğini ifade etti. İlçenin doğal alanlarında çok sayıda sincapla karşılaştıklarını anlatan Önen, daha önce komşu yerleşim yeri olan Bitlis’in Hizan ilçesinde de sincapları gözlemleme fırsatı bulduklarını belirtti.

"Zorlu yolları aşıp geldik ve burada mükemmel manzaralarla karşılaştık"

Bahçesaray’ın dağlık yapısı, geniş yeşil alanları ve zengin su kaynaklarının Hizan’ı andırdığını dile getiren Önen, doğal ortamın korunmasının yaban hayatı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Önen, "Bahçesaray gerçekten doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir ilçemiz. Zorlu yolları aşıp geldik ve burada mükemmel manzaralarla karşılaştık.

Müküs Çayı dediğimiz, oldukça berrak bir çay var ve kana kana buradan su içtik. Bunun yanında doğa yürüyüşü yapılabilecek alanlar ve ağaçlarda müthiş kuşları, keza sincapların koşturmasını görebiliyoruz. Gerçekten gezmeye ve görmeye değer bir yer" dedi.

Bahçesaray’ın mutlaka görülmesi gereken ilçelerden biri olduğunu ifade eden Önen, bölgede halk tarafından büyük saygı ve sevgi gören, ünlü şair ve mutasavvıf Feqiyê Teyran’a ait türbenin de bulunduğunu hatırlattı.

"Gezip görülmesi gereken güzel bir yer"

Doğasever Ahmet Çubukçu da uzun ve virajlı yolları aşarak Bahçesaray’a ulaşma fırsatı bulduklarını belirterek, ilçede karşılaştıkları doğal güzelliklerden etkilendiklerini söyledi. Bahçesaray’a ulaştıklarında yemyeşil alanlar ve berrak akan akarsularla karşılaştıklarını ifade eden Çubukçu, bölgedeki doğal yaşamın da dikkat çekici olduğunu belirtti.

Çubukçu, "Feqiyê Teyran'ın türbesinin bu bölgede olması buraya ayrıca bir önem katmıştır. Bunun haricinde, belirttiğim gibi, doğal su kaynakları rezervlerine sahip olan Bahçesaray’da tamamen içilebilir doğal su kaynakları bulunmaktadır. Gezip görülmesi gereken güzel bir yer.

Burayı yerli veya yabancı turistlere kesinlikle tavsiye ederim" diye konuştu.

İlçenin özellikle yaz aylarında serin havası, doğal su kaynakları, yeşil alanları ve yaban hayatıyla doğa tutkunları için önemli bir alternatif oluşturduğu belirtildi.