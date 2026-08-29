Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında hazırlanan 2026 yılı Temmuz ayı geçici dış ticaret verileri açıklandı. Türkiye genelinde Temmuz ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolara, ithalat ise yüzde 5,1 artarak 32 milyar 966 milyon dolara yükseldi.

Türkiye’nin Temmuz ayındaki dış ticaret açığı 7 milyar 343 milyon dolar olurken, geçen yılın aynı ayında ihracatın yaklaşık 24,9 milyar dolar, ithalatın ise yaklaşık 31,4 milyar dolar seviyesinde olduğu görüldü.

VAN’DA İHRACAT YÜZDE 54,16 ARTTI

Dış ticaret verilerine göre Van’ın 2026 yılı Temmuz ayındaki ihracatı 1 milyon 979 bin 402 dolar, ithalatı ise 6 milyon 216 bin 955 dolar oldu.

2025 yılının Temmuz ayında Van’da 1 milyon 283 bin 963 dolar ihracat ve 2 milyon 426 bin 645 dolar ithalat gerçekleşmişti. Buna göre Van’ın Temmuz ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,16 artarken, ithalatı yüzde 156,20 yükseldi.

Van’da Temmuz 2025’te 1 milyon 142 bin 682 dolar olan dış ticaret açığı, Temmuz 2026’da 4 milyon 237 bin 553 dolara çıktı. Böylece dış ticaret açığı bir yılda yaklaşık yüzde 270,84 arttı.

HAZİRAN AYINDAN TEMMUZ’A İHRACAT GERİLEDİ

Van’ın aylık verileri incelendiğinde, 2026 yılı Haziran ayında 3 milyon 753 bin 609 dolar olan ihracat Temmuz ayında 1 milyon 979 bin 402 dolara geriledi. İhracattaki düşüş yüzde 47,27 olarak gerçekleşti. Haziran ayında 3 milyon 522 bin 645 dolar olan ithalat ise Temmuz ayında 6 milyon 216 bin 955 dolara yükseldi. İthalattaki artış yüzde 76,49 oldu.

Haziran ayında Van’ın ihracatı ithalatın üzerinde gerçekleşirken, Temmuz ayında ithalat ihracatın yaklaşık üç katına çıktı. 2026 yılı Temmuz ayında Van’da 1 milyon 979 bin 402 dolar ihracat ve 6 milyon 216 bin 955 dolar ithalat yapılmasıyla dış ticaret hacmi 8 milyon 196 bin 357 dolar oldu.

Türkiye genelinde Temmuz ayında 25 milyar 623 milyon dolarlık ihracata karşılık 32 milyar 966 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. Böylece Türkiye’nin Temmuz ayındaki dış ticaret açığı 7 milyar 343 milyon dolar oldu.

İllere göre dağılımda Temmuz ayında en yüksek ihracat 11 milyar 31 milyon 508 bin dolarla İstanbul’da gerçekleşirken, en düşük ihracat 11 bin 258 dolarla Bayburt’ta kaydedildi. En yüksek ithalat 16 milyar 199 milyon 916 bin dolarla İstanbul’da, en düşük ithalat ise 106 dolarla Tunceli’de gerçekleşti.

Temmuz ayı verilerine göre Van’da ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,16 artarken, ithalat yüzde 156,20 yükseldi. Haziran ayına göre ise ihracat yüzde 47,27 azalırken, ithalat yüzde 76,49 arttı. Van’ın Temmuz ayındaki dış ticaret açığı 4 milyon 237 bin 553 dolar olarak kayıtlara geçti.