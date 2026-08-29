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Abdulsamed Damlu, Sinan Osmanoğlu, Naby Youssouf Oulare, Celal Hanalp, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan, Özkan Yiğiter, Jurgen Bardhı, Muhammed Furkan Özhan, Mehmet Manış Ve Rıchaıro Julıano Zıvkovıc ilk 11’i ile sahaya çıkaracak.

Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü’nde ise teknik direktör Murat Yıldırım, takımı;

Erce Kardeşler, Dorde Denıc, Olarenwaju Ayobamı Kayode, Zdravko Dımıtrov, Tonıo Teklıc, Uğur Adem Gezer, Eray Korkmaz, Mustafa Şengül, Emre Taşdemir, Baba Alhassan Ve Muammer Denizhan Taşkan ilk 11’i ile çıkacak.

Mardin 21 Kasım Stadında oynanacak ve hakem Alpaslan Şen’in düdük çalacağı karşılaşmada ev sahibi Mardin 1969 Spor sahaya;

Taraftarların merakla beklediği Mardin 1969 Spor – Van Spor Futbol Kulübü maçının başlamasına dakikalar kaldı. Güzel bir atmosferde oynanması ve çekişmeli geçmesi beklenen maçta mücadele edecek 11’ler belli oldu.

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