Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Manisa Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Van Spor Futbol Kulübü, 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-2 kazanarak hanesine 3 puan yazdırmayı başarmıştı.

Karşılaşmanın ardından PFDK’ya sevk edilen siyah-kırmızılı temsilcimize verilen ceza açıklandı.

VANSPOR’A 125 BİN LİRA PARA CEZASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Van Spor Futbol Kulübü’ne “Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı”nın 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle 125 bin lira para cezası verdi.

PFDK’nın kararında şu ifadelere yer verildi: “Van Spor FK’nın, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 125.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”