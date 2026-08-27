Vanspor Kulüp Başkanı Özgür İreç İlhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kulübün altyapısını ziyaret ederek genç sporcularla bir araya geldi.

ALTYAPININ DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

Gerçekleştirilen ziyarette altyapı koordinatörleri ve antrenörlerle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda altyapının mevcut durumu, ihtiyaçları, eksiklikleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.

Altyapı Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan detaylı rapor da Kulüp Başkanı Özgür İreç İlhan’a sunuldu.

“VANSPOR’UN GELECEĞİ ALTYAPIDAN GEÇİYOR”

Genç sporcularla yakından ilgilenen Başkan Özgür İreç İlhan, Vanspor’un geleceğinin güçlü ve sürdürülebilir bir altyapı yapılanmasından geçtiğini ifade etti.

İlhan, yaptığı değerlendirmede, “Bu kulübün geleceğini yalnızca bugünün sonuçlarıyla değil, yarının Vanspor’unu oluşturacak çocuklarımızla birlikte inşa etmek zorundayız. Görevde olduğumuz süre boyunca altyapımızı kulübümüzün en önemli yapı taşlarından biri olarak göreceğiz. Bu memleketin çocuklarına inanıyor, onların yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri, gelişebilecekleri ve Vanspor formasıyla gelecek hayalleri kurabilecekleri güçlü bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

“VAN’IN GENÇLERİNE YAPILMIŞ BİR YATIRIM OLARAK GÖRÜYORUZ”

Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Özgür İreç İlhan, açıklamasının devamında, “Altyapımıza yapılacak her yatırımı Vanspor’un geleceğine ve Van’ın gençlerine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Kendi evlatlarımızın önünü açacak, onları destekleyecek ve Vanspor’un geleceğinde daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacağız.” ifadelerine yer verdi.