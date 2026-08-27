Gelişen teknoloji ve modern tarım aletleriyle birlikte birçok yerde biçerdöverlerle kısa sürede tamamlanan hasat, Yüksekova'da eski usul ve geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Köyde bir araya gelen kadın, erkek, genç ve yaşlı 20-30 kişilik gruplar, ellerinde tırpan ve oraklarla tarlalara girerek imece usulüyle buğday biçiyor. Sadece bir tarım faaliyeti olmanın ötesinde komşuluk, birlik ve bereketi simgeleyen imece geleneğinde, gün boyu süren zorlu mesaiye dengbêjlerin seslendirdiği türküler de eşlik ediyor.

Yardımlaşma bilinciyle hareket eden köy sakinleri, "Bugün senin işin, yarın benim işim" anlayışıyla sırayla birbirlerinin tarlalarındaki ürünleri hasat ederek yükü paylaşıyor. Günün sonunda el birliğiyle tamamlanan hasat, kurulan sofralarda bereketi ve emeği paylaşmayla noktalanıyor.

Bataklı köyü sakinleri, bu geleneğin komşuluk ilişkilerini pekiştirdiğini, emekten doğan bereketi ortaklaştırdığını ve bu mirası gelecek nesillere aktarmayı bir borç bildiklerini ifade ediyor.