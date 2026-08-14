Van Gölü kıyısında gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 90 kişi, teleskoplarla gök cisimlerini, çıplak gözle ise meteorları izledi. Bitlis'te doğa ve gökyüzü tutkunları, son günlerde düzenlenen farklı gözlem etkinlikleriyle haftayı gökyüzünü izleyerek geçirdi. Doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği temsilcisi Dr. Cihan Önen ile Bitlis Gezi Ekspresi çatısı altında faaliyet gösteren Trekking_13 sosyal medya yapılanmasının iş birliğinde, Van Gölü kıyısında geniş katılımlı meteor ve uzay gözlemi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 90 kişinin katıldığı etkinlikte, katılımcılar teleskoplarla Ay, gezegenler ve çeşitli gök cisimlerini gözlemledi. Gökyüzündeki meteor geçişleri de çıplak gözle takip edilirken, özellikle Perseid meteor yağmurunun oluşturduğu hareketlilik geceye ayrı bir renk kattı.

"Van Gölü kıyısında gökyüzü şöleni"

Van Gölü kıyısındaki karanlık ve doğal ortamda gerçekleştirilen gözlemde meteorların yanı sıra Samanyolu da izlenerek fotoğraflandı. Katılımcılar bir yandan gökyüzünün sunduğu görsel şöleni takip ederken, diğer yandan astronomi ve uzay hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca teleskoplarla yapılan gözlemler, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere katılımcıların uzaya olan ilgisini artırdı.

Bitlis gökyüzü gözlemleri için önemli potansiyele sahip Dr. Cihan Önen, Bitlis'in ışık kirliliğinden uzak bölgelerinin gökyüzü gözlemleri açısından önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekerek, doğa ve gökyüzü gözlemlerinin bir arada yapılabileceği etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

Bitlisli uzayseverler, son günlerde gerçekleştirilen meteor gözlemleri, Samanyolu seyri ve teleskoplu gökyüzü etkinlikleriyle adeta haftayı uzaya bakarak geçirdi. Kentteki doğal alanların astronomi ve astroturizm açısından değerlendirilmesi, Bitlis'in gökyüzü gözlemcileri için daha fazla tercih edilen bir merkez haline gelmesine katkı sağlayabilir.