Van Büyükşehir Belediyesi, kentin vizyon projelerinden biri olan Sahil Yolu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sahil Yolu Projesi’nin en stratejik noktalarından biri olan İskele sahil başındaki kavşak düzenlemesiyle, projenin 2. ve 3. etapları kesintisiz ve doğrudan birbirine bağlandı. Bölgede yürütülen kamulaştırma süreçlerinin ardından binaların yıkılmasıyla genişletilen alanda, hem altyapı hem de üstyapı süreçleri tamamlandı. Sıcak asfalt seriminim hemen ardından yol şerit çizgileri ve yön okları çizilerek kavşak modern bir görünüme kavuşturuldu.

Yeni kavşak düzenlemesiyle İskele Caddesi, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) hattı arasındaki trafik akışını büyük oranda rahatlatacak. Özellikle yaz aylarında sahil şeridine akın eden vatandaşların oluşturduğu araç yoğunluğu, yeni sinyalizasyon, şerit genişletme ve bağlantı yolları sayesinde güvenli ve konforlu bir sürüş ortamına dönüşecek.

Yapılan kavşak ve yol düzenlemesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Mahalle sakini Mehmet Kocataş; “Van Büyükşehir Belediyesi’nin bu kavşağı yapması ve yolları doğrudan birbirine bağlaması biz mahalle sakinlerine derin bir nefes aldırdı. Çizgiler de çekilince yol yürümek ve araç kullanmak çok güvenli hale geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.