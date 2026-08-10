Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD) üyeleri, Yüksekova ilçesinde 3 bin 400 rakımda bulunan Cilo Sat Buzul Gölleri’ne yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 3 bin 400 rakımda gerçekleştirilen yürüyüşte kulüp üyeleri, bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Masmavi göllerin çevresinde yürüyüş yapan doğaseverler, bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekti. Yürüyüşün ardından doğaseverler, buzullar ve masmavi göllerin oluşturduğu eşsiz manzara eşliğinde hatıra fotoğrafları çektirdi. Doğaseverler, Hakkari’nin doğal güzelliklerinin tanıtılması ve korunmasına yönelik doğa yürüyüşleri ile çevre çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.