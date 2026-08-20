Turkuaz renkteki göl suyu ve Süphan Dağı'nın oluşturduğu kartpostallık manzara, ilçeyi bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri haline getiriyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Adilcevaz sahillerinde hareketlilik de gözle görülür şekilde yükseldi. Serinlemek isteyen vatandaşlar ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, Van Gölü kıyısındaki plajlarda hem yüzmenin hem de doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

37 kilometrelik kıyı şeridine sahip Adilcevaz; halk plajları, mesire alanları ve sosyal donatılarıyla dikkat çekerken, gölün sodalı ve temiz suyu ziyaretçilere farklı bir yüzme deneyimi sunuyor. İlçeye gelen tatilciler, sahillerin temizliği ve doğal güzelliğinin keyfini yaşıyor.

Ziyaretçilerden Zeki Yavuz, sahilleri çok beğendiğini belirterek, "Doğal güzellikleri, huzurlu atmosferi ve eşsiz Van Gölü manzarasıyla Adilcevaz, yaz aylarında alternatif tatil rotası arayanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölgenin turizm potansiyeli her geçen yıl artıyor. Yapılan yatırımlarla Adilcevaz'ın daha fazla ziyaretçiyi ağırlamasını bekliyoruz" dedi.