Geçtiğimiz sezon büyük başarılara imza atan Vanspor altyapısı, Altyapılar Genel Koordinatörü Fahri Baştürk ve tecrübeli ekibi liderliğinde U14, U15, U16, U17 ve U19 kategorilerinde mücadele etmişti.

Geçtiğimiz sezon 5 kategoride mücadele eden Vanspor altyapısı, U14, U15, U16 ve U17 kategorilerinde liglerini zirvede tamamlayarak Türkiye Şampiyonası Play-Off’larına katılma hakkı elde etmişti.

U19 kategorisinde forma giyen bazı genç futbolcular ise Vanspor’un geçtiğimiz sezonun son haftalarındaki karşılaşmalarında ve 2026-2027 sezonundaki ilk 3 maçında A takım kadrosunda yer alarak yedek kulübesinde bulunma fırsatı yakaladı.

Altyapıya yapılan yatırımlar ve güçlendirme çalışmaları sahaya yansırken, elde edilen başarılar kulübün geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kırmızı-siyahlı ekibin altyapısında elde edilen bu sonuçlar Vanspor’un geleceği adına umut veriyor.

YENİ SEZONDA 5 KATEGORİDE MÜCADELE EDECEK

Bu kapsamda Vanspor’un 2026-2027 futbol sezonunda mücadele edeceği altyapı kategorileri ve gruplarında yer alan takımlar da açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Vanspor Futbol Akademisi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Elit Akademi Gelişim Ligleri’nde mücadele eden U14, U15, U16, U17 ve U19 takımlarımızın grupları belli oldu. Tüm takımlarımıza 2026-2027 sezonunda başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

U14 VE U15 – 16. GRUP

1-Vanspor FK

2-12 Bingöl Spor

3-Alagöz Holding Iğdır FK

4-Muş Spor Kulübü

5-Sefa 12 Spor Kulübü

6-Ağrı 1970 Spor Kulübü

7-Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü

U16 VE U17 – 16. GRUP

1-Vanspor FK

2-12 Bingöl Spor

3-Alagöz Holding Iğdır FK

4-Cizre Belediyespor

5-Muş Spor Kulübü

6-Sefa 12 Spor Kulübü

7-Tatvan Gençlerbirliği Spor

8-Gelecek Siirt 56 Spor Kulübü

U19 – 15. GRUP

1-Vanspor FK

2-12 Bingöl Spor

3-Ağrı 1970 Spor Kulübü

4-Alagöz Holding Iğdır FK

5-Gelecek Siirt 56 Spor Kulübü

6-Muş Spor Kulübü

7-Tatvan Gençlerbirliği Spor

8-Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü