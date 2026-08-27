Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak. Zorlu geçmesi beklenen mücadelenin hakemleri belli oldu. Karşılaşmada üst klasman hakemi Alpaslan Şen düdük çalacak.

Van Spor Futbol Kulübü, ligin 4. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Mardin 1969 Spor maçını bekliyor.

Hazırlıklarını İzmir Altınordu Tesisleri’nde sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, ilk 2 haftayı puansız geçerken 3. haftada galibiyet elde etti. Van ekibi, Mardin deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

29 Ağustos Cumartesi günü 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.30’da başlayacak Mardin 1969 Spor-Van Spor Futbol Kulübü maçını üst klasman hakemi Alpaslan Şen yönetecek.

Karşılaşmada Cem Özbay ve Kerem Kalkan yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Şahin Berker olacak.