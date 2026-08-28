Kırmızı-siyahlı ekip, kadro yapılanması kapsamında gerçekleştirdiği yeni transferini kamuoyuyla paylaştı.

Son haftalarda transfer çalışmalarına yoğunluk veren Van Spor Futbol Kulübü’nde hareketlilik devam ediyor.

4 Eylül’de sona erecek yaz transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Van ekibi, son olarak 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Hikmet Çiftçi’yi renklerine bağladığını duyurdu.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Van Spor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Hoş geldin Hikmet Çiftçi! Kulübümüz, orta saha oyuncusu Hikmet Çiftçi ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Hikmet Çiftçi’ye kırmızı-siyah formamız altında başarılar diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.