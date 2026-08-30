Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından illere ait 1991-2020 dönemi mevsim normalleri yayımlandı. Verilere göre Van’da yıl boyunca ortalama sıcaklık 10,1 derece, ortalama en yüksek sıcaklık 15,4 derece, ortalama en düşük sıcaklık ise 5 derece olarak kaydedildi.

Açıklanan verilere göre Van’da aylık ortalama sıcaklık ocak ayında -2,1, şubatta -1,2, martta 2,9, nisanda 8,4, mayısta 13,4, haziranda 18,8, temmuzda 22,7, ağustosta 22,9, eylülde 18,4, ekimde 12,1, kasımda 5,2 ve aralıkta 0,2 derece olarak ölçüldü. Van’da ortalama en yüksek sıcaklık ocakta 2,9, şubatta 3,5, martta 7,5, nisanda 13,2, mayısta 18,6, haziranda 24,3, temmuzda 28,3, ağustosta 28,8, eylülde 24,4, ekimde 17,8, kasımda 10,3 ve aralıkta 5,2 derece oldu.

Ortalama en düşük sıcaklıklar ise ocakta -6, şubatta -5,2, martta -1,2, nisanda 3,6, mayısta 8, haziranda 12,3, temmuzda 16, ağustosta 16,2, eylülde 12, ekimde 6,8, kasımda 0,9 ve aralıkta -3,6 derece olarak kaydedildi.

Van’da ortalama güneşlenme süresi yıllık 8,1 saat olurken, aylık ortalamalar ocakta 5, şubatta 5,7, martta 6,5, nisanda 7,7, mayısta 9,5, haziranda 11,7, temmuzda 12, ağustosta 11,2, eylülde 10,2, ekimde 7,5, kasımda 5,9 ve aralıkta 4,1 saat olarak açıklandı.

YILLIK ORTALAMA YAĞIŞ MİKTARI 410,2 MİLİMETRE

Meteoroloji verilerine göre Van’da yıllık ortalama yağışlı gün sayısı 90,5 oldu. Aylık ortalama yağışlı gün sayısı ocakta 8,07, şubatta 9,47, martta 11,30, nisanda 12,60, mayısta 11,10, haziranda 4,93, temmuzda 2,17, ağustosta 1,57, eylülde 2,93, ekimde 8,47, kasımda 8,07 ve aralıkta 9,83 olarak kaydedildi.

Van’da aylık toplam yağış miktarı ortalaması ocakta 32,9, şubatta 35,4, martta 49, nisanda 57,2, mayısta 45,8, haziranda 16,6, temmuzda 7,9, ağustosta 5,6, eylülde 19,9, ekimde 45,9, kasımda 48,8 ve aralıkta 45,2 milimetre oldu. Van’ın yıllık toplam yağış miktarı ortalaması ise 410,2 milimetre olarak açıklandı.