Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Çakırbey mevkiinde Van Gölü’ne açıldıktan sonra mahsur kalan 3 kişi, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla gölden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak amacıyla Çakırbey mevkiinde bulunan bir aileden 2 yetişkin kadın ve 1 çocuğun can simidiyle Van Gölü’ne açıldığı ve kıyıdan yaklaşık 1 kilometre uzaklaştığı ihbarı alındı. Rüzgâr ve göl koşulları nedeniyle geri dönemeyen 3 kişinin gölde mahsur kaldığı belirlendi.

İhbar üzerine olay bölgesine AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Van Gölü içerisinde mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı.

Dalgıç ekipleri tarafından gölden çıkarılan 3 kişi güvenli şekilde kıyıya ulaştırıldı. Kurtarılan kişilerin 1 çocuk ve 2 yetişkin kadın olduğu tespit edildi.

Yetişkin kadınlardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu değerlendirilirken, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Söz konusu kişi, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sağlık kuruluşuna sevk edildi.