Alınan bilgiye göre, sınır bölgesinde bulunan tellere takılan 2 atı gören çevredeki vatandaşlar, durumu Derecik Belediyesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Derecik Belediyesi itfaiye ekipleri ile askerler, uzun uğraşlar sonucu atları sıkıştıkları tellerden çıkardı. Atlar, olay yerine gelen sahibine teslim edildi.

İlçe sakinleri, başıboş bırakılan atların hem çevre ve trafik güvenliğini risk altına soktuğunu hem de bu tür kazalara yol açtığını belirterek önlem alınmasını istedi.