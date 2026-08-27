Alınan bilgiye göre kaza, Yüksekova Çevre Yolu ile Cumhuriyet Mahallesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen ticari minibüs ile pikap kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçlar savruldu. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.