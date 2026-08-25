Edinilen bilgiye göre, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında, 38 APR 821 plakalı yakıt tankeri taşıyan tır ile Şırnak’ın Cizre ilçesinden yola çıkarak Ankara’ya giden Cizre Nuh Turizm’e ait, Mustafa A. yönetimindeki 33 ANR 013 plakalı yolcu otobüsü çarpışmış, çarpışmanın etkisiyle tır ve otobüs yan yatmıştı.

Çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibinin sevk edildiği kazada, ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 kişi yaralanmıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralı sayısı 39 olarak netleşirken, yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.