Edinilen bilgilere göre kaza, Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Henüz nedeni ve sürücü isimleri öğrenilemeyen kazada, 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarak yan yattı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine kaza yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.