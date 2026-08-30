Valilik bahçesindeki Atatürk heykeline çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından jandarma bandosunun mini konseriyle devam eden program; şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle sona erdi.

Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, askeri erkan, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri katıldı.