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Haftanın son maçında ise Manisa Futbol Kulübü sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Bu maç saat 21.30'da başlayacak.

Trendyol 1. Lig’de 4. Hafta, bugün oynanacak iki maçla tamamlanacak.

Trendyol 1. Lig, heyecan dolu maçlara sahne oluyor. Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü dün deplasmanda karşılaştığı Mardin 1969 Spor ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

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