Trendyol 1. Lig, heyecan dolu maçlara sahne oluyor. Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü dün deplasmanda karşılaştığı Mardin 1969 Spor ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Zor maçta 1 puanı son dakika golüyle hanesine yazdıran Van Spor Futbol Kulübü, puanını 4'e yükseltti.
BUGÜN 2 MAÇ OYNANACAK
Trendyol 1. Lig’de 4. Hafta, bugün oynanacak iki maçla tamamlanacak.
Saat 19.00'daki maçta Turka Esenler Erokspor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübünü ağırlayacak.
Haftanın son maçında ise Manisa Futbol Kulübü sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Bu maç saat 21.30'da başlayacak.
Kaynak: Ramazan Çetin