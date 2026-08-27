Van için yağış gözüktü! Meteoroloji tarih verdi

Van'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

Vanspor’dan ayrılan kalecinin yeni adresi belli oldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 3. haftanın programı şöyle:

Haftanın açılış mücadelesinde lider Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma 21.30'da başlayacak.

Bu bağlantı sizi https://www.wanhaber.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.