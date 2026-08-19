ARCA ÇORUM FK Kulübü futbolcusu ALEXANDROS KYZIRIDIS’ın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın. 43. maddesi uyarınca 15.08.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 15.08.2026 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 15.08.2026 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü’nün 15.08.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 15.08.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi MAHMUT NEDİM USLU’nun müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” ve “tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 15.08.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Statüsü’nün 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 16.08.2026 tarihinde oynanan İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Statüsü’nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 16.08.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ERZURUMSPOR FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ERZURUMSPOR FK Kulübü’nün 16.08.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ERZURUMSPOR FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 16.08.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- EYÜPSPOR Kulübü’nün 16.08.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü’nün 17.08.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”