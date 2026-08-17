Maçtan dakikalar
53. dakikada Lumbardh Dellova’nın savunma arkasına gönderdiği uzun pası kontrol eden Dia Saba, rakibini çalımlayarak kaleci Orbanic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0
62. dakikada Yira Sor’un pasında Gift Orban’ın dokunduğu topu önünde bulan Dia Saba, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
71. dakikada Samuel Ballet’nin yerden ortasında ceza sahası içinde Gökhan Gül gelişine vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, David Bates, Lumbardh Dellova, Mehmet Yeşil, Cem Üstündağ (Gökhan Gül dk. 64), Yira Sor (Umut Meraş dk. 77), Ermal Krasniqi, Rayan Raveloson, Mbaye Diagne (Samuel Ballet dk. 64), Dia Saba (Rayan Lutin dk. 77), Gift Orban (Miraç Acer dk. 88)
Yedekler: Burak Bozan, Amadou Cisse, Kahraman Demirtaş, Mohamed Khalil, Berk Kızıldemir
Teknik Direktör: Besnik Hasi
Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Yakup Kırtay, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Orhan Ovacıklı (İlkan Sever dk. 82), Brandon Baiye, Fernando (Festy Ebosele dk. 64), Martin Rodrguez (Murat Cem Akpınar dk. 76), Sefa Akgün (Gyrano Kerk dk. 64), Eren Tozlu, Mustafa Fettahoğlu (Nariman Akhundzade dk. 75)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Mert Önal
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Dia Saba (dk. 53 ve 62), Gökhan Gül (dk. 70) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kart: Rayan Raveloson (Amed Sportif Faaliyetler)