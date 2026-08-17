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Goller: Dia Saba (dk. 53 ve 62), Gökhan Gül (dk. 70) (Amed Sportif Faaliyetler) Sarı kart: Rayan Raveloson (Amed Sportif Faaliyetler)

53. dakikada Lumbardh Dellova’nın savunma arkasına gönderdiği uzun pası kontrol eden Dia Saba, rakibini çalımlayarak kaleci Orbanic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0

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