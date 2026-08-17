Doğa sporları, dağ turizmi ve yüksek irtifa tırmanışlarının Türkiye'deki yeni çekim merkezi haline gelen Hakkâri, dev bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun (TDF) yıllık faaliyet programında yer alan 4. Buzul Tırmanış Eğitimi, kentin incisi Merdan Yaylası ve Cilo Dağı buzullarında coşku ve yüksek disiplinle gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen 111 kişilik sporcu ve antrenör kafilesi, Hakkâri halkının sıcak misafirperverliği ve yerel kurumların koordinasyonuyla unutulmaz bir eğitim süreci geçirdi.

Hakkâri'nin sahip olduğu muazzam potansiyele dikkat çeken yetkililer ve sporcular, kentin spor turizmi açısından önemini bir kez daha vurguladı. 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen yüksek nitelikli eğitim programı, Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelen 13 uzman antrenör ve 98 lisanslı dağcının katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Arama-kurtarma operasyonlarında kritik role sahip kurumların temsilcilerini bir araya getiren eğitime katılanların AFAD personelleri, İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma timleri ve Türkiye genelindeki dağcılık kulüplerinin seçkin üyeleri oluşturdu.

Bir hafta süren yoğun kamp ve çalışma programı boyunca katılımcılara dik buz tırmanışı, buzul çatlaklarında ilerleme ve yüksek irtifa ekstrem hava ve arazi şartlarında mahsur kalan şahısların tahliyesine yönelik senaryolaştırılmış tatbikatlar uygulandı.

Eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TDF Teknik Direktörü Antrenör Sebahattin Kır, Hakkâri'nin dağcılık sporu ve teknik eğitimler açısından hayati bir merkez olduğunu vurgulayarak, "Hakkâri Cilo Buzulları, uluslararası standartlarda buzul tırmanışı ve arama-kurtarma eğitimleri icra etmek için eşsiz bir doğal laboratuvardır. Burada gerçekleştirilen tatbikatlar, muhtemel doğal afet ve dağ kazalarında hayat kurtarma kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmaktadır

Güvenli ve koordineli bir şekilde eğitimlerimizi tamamlamamıza destek veren Hakkâri Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve bölgedeki tüm güvenlik birimlerimize şükranlarımızı sunarız" dedi.

Eğitim programı kapsamında; dik buzul yüzeylerinde teknik tırmanış emniyet sistemleri, emniyet istasyonu kurma, buzul kramponu ve kazma kullanım tekniklerinin yanı sıra, buzul yarıklarına düşen yaralıların sedye sistemleriyle tahliyesi gibi hayatı önem taşıyan hayatta kalma ve arama-kurtarma eğitimleri sıfır hata prensibiyle uygulandı.