Kadın ve ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren KADEM Van İl Temsilciliği ile Van Valiliği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında aile yapısının güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve kadınların sosyal hayata katılımının desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Van İl Temsilciliği ile Van Valiliği arasında kadın ve aile odaklı çalışmaların yürütülmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokole; Van Valisi Dr. Ozan Balcı ile KADEM Van İl Temsilcisi Burcu Karakuş imza attı.

İmzalanan protokol kapsamında aile yapısının güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve kadınların sosyal hayata daha güçlü şekilde katılımının desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılması planlanıyor.

İş birliği çerçevesinde KADEM’in eğitim programları arasında yer alan “Güven Toplumunun İnşası” ve “Şiddetin Anatomisi” eğitimlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve aile ile toplumun yararına yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

KADEM Van İl Temsilcisi Burcu Karakuş, kadın ve aile odaklı çalışmaların kamu kurumlarıyla gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde daha geniş kitlelere ulaşmasının önemine değindi. Karakuş, imzalanan protokolün Van’da toplumsal dayanışmanın ve farkındalığın güçlenmesine katkı sunacağını ifade etti.

İmzalanan iş birliği protokolüyle birlikte KADEM’in kadın ve aile odaklı eğitim programlarının Van’da daha geniş kitlelere ulaştırılması ve bu alandaki çalışmaların iş birliği içerisinde sürdürülmesi hedefleniyor.