Van’da erkek tıraş ücretlerine yapılan zammın ardından, bayan kuaför ücretlerine de artış geldi.

Nisan ayının son günü itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeye göre, bayan kuaför hizmetlerine yüzde 18 oranında zam yapıldı.

Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Barış Işık, artan maliyetlere dikkat çekerek zam kararının alındığını söyledi.

Işık, kira, elektrik, doğalgaz ve kuaför malzemelerine gelen artışların fiyatlara yansıdığını belirtti.

EN YÜKSEK FİYAT GELİN BAŞI TESETTÜRÜNDE

Yeni tarifeyle birlikte bayan kuaförlerinde saç kesimi (yıkamasız) 415 TL’ye yükseldi.

En yüksek ücret ise gelin başı tesettür hizmetinde görüldü.

Buna göre gelin başı tesettür (tek gün) fiyatı 8 bin 895 TL oldu.

Zam sonrası güncellenen tarife listesi, Van Berberler ve Kuaförler Odası’na bağlı tüm üyelere iletildi.

GÜNCEL BAYAN KUAFÖR ÜCRETLERİ

Saç kesimi (yıkamasız): 415 TL

Saç yıkama: 115 TL

Fön çekme: 175 TL

Çocuk saç kesimi: 295 TL

Gelin başı tesettür (tek gün): 8 bin 895 TL

Nişan başı: 4 bin 740 TL

Tesettür bağlama: 1.775 TL

Renk açma ve boyama (kısa saç): 5 bin 930 TL

Profesyonel makyaj: 4 bin 740 TL