Van’da erkek tıraş ücretlerine yapılan zammın ardından, bayan kuaför ücretlerine de artış geldi.
Nisan ayının son günü itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeye göre, bayan kuaför hizmetlerine yüzde 18 oranında zam yapıldı.
Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Barış Işık, artan maliyetlere dikkat çekerek zam kararının alındığını söyledi.
Işık, kira, elektrik, doğalgaz ve kuaför malzemelerine gelen artışların fiyatlara yansıdığını belirtti.
EN YÜKSEK FİYAT GELİN BAŞI TESETTÜRÜNDE
Yeni tarifeyle birlikte bayan kuaförlerinde saç kesimi (yıkamasız) 415 TL’ye yükseldi.
En yüksek ücret ise gelin başı tesettür hizmetinde görüldü.
Buna göre gelin başı tesettür (tek gün) fiyatı 8 bin 895 TL oldu.
Zam sonrası güncellenen tarife listesi, Van Berberler ve Kuaförler Odası’na bağlı tüm üyelere iletildi.
GÜNCEL BAYAN KUAFÖR ÜCRETLERİ
- Saç kesimi (yıkamasız): 415 TL
- Saç yıkama: 115 TL
- Fön çekme: 175 TL
- Çocuk saç kesimi: 295 TL
- Gelin başı tesettür (tek gün): 8 bin 895 TL
- Nişan başı: 4 bin 740 TL
- Tesettür bağlama: 1.775 TL
- Renk açma ve boyama (kısa saç): 5 bin 930 TL
- Profesyonel makyaj: 4 bin 740 TL