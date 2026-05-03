Trendyol 1. Lig play-off 1. tur müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

Trendyol 1. Lig’de nefes kesen son hafta maçlarının ardından Amed Sportif Faaliyetler süper lige çıkan ikinci takım olurken, play-offa adını yazdıran takımlar da belli oldu.

Buna göre ligi 4. sırada bitiren Arca Çorum FK ile 7. sırada tamamlayan Emre Gökdemir İnşaat Keçiörengücü, ligi 5. tamamlayan Sipay Bodrum FK ile de 6. bitiren Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. eşleşti.

Play-off 1. tur karşılaşmaları 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.

Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 4. ve 5. olan takımların sahasında oynanacak. Buna göre ev sahibi ekipler Arca Çorum FK ve Sipay Bodrum FK olacak.

Ligi 3. tamamlayan Esenler Erokspor ise play-off finali oynayacak.

Play-off müsabakaları sonunda süper lige çıkan 3. takım da belli olacak.