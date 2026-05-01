Trendyol 1. Lig’in 38. ve son hafta maçında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Daha önce ligden düşmesi kesinleşen ev sahibi ekip; Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Seyit Gazanfer, Mustafa Said Aydın, Ali Yıldız, Ünal Emre Durmuşhan, Yunus Azrak, Yılmaz Cin, Ensar Arslan ve Cenk Doğan ilk 11’i ile mücadeleye başlayacak.

Ligde iddiası kalmayan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise, ligdeki son maçında sahaya; Batıhan Gebecelioğlu, Güvenç Usta, Medeni Bingöl, Jefferson Nogueira Junior, Emir Bars, Alper Emre Demirol, Aliou Badara Traore, Francesc Crespi Regis, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Santeri Wainö Emil Hostikka ve Muhammed Çoksu ilk 11’i ile çıkacak.

Hatay Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi’nde oynanacak maç saat 14.30’da başlayacak.