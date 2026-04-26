Türkiye Emlak Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Van Emlakçılar ve Bilirkişiler Derneği Başkanı Orhan Özdek, Van’daki nüfus yoğunluğu ve konut ihtiyacına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdek, resmi kayıtlara göre yaklaşık 1 milyon 118 bin kişinin yaşadığı ilde, fiili nüfusun bu rakamın oldukça üzerinde olduğunu ifade etti.

“VAN’DA KONUT İHTİYACI ÖNEMLİ BİR SEVİYEDE”

İkameti başka şehirlerde olup Van’da yaşayan çok sayıda kişinin bulunduğunu dile getiren Özdek, “Van’da resmi kayıtlara göre yaklaşık 1 milyon 118 bin kişi yaşıyor görünse de, aslında burada ikamet eden nüfus bu rakamların oldukça üzerinde. İkameti başka şehirlerde olup Van’da yaşayan çok sayıda insan da mevcut. Genel tabloya bakıldığında şehirdeki nüfus yoğunluğu ciddi seviyelerde. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bu yoğunluk daha da artıyor. Van, hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun şekilde tercih ettiği bir şehir haline gelmiş durumda. Tüm bu etkenler bir araya geldiğinde, Van’da en önemli sorunların başında konut ihtiyacı geliyor.” dedi.

“KONUT ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASI ÖNEMLİ”

Tüm bu etkenlerin bir araya gelmesiyle Van’da özellikle yaz aylarında konut ihtiyacının arttığını ifade eden Özdek, “Yaz sezonuna doğru konut arzının artırılması turizm açısından da olumlu bir katkı sağlayacak. Bu noktada yatırımcılara da çağrıda bulunmak gerekiyor; konut üretiminin artırılması büyük önem taşıyor. Van’ın imar planlamasının mekansal olarak yeniden ele alınması gerekiyor. Valilik ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordineli çalışmasıyla bu sorunların aşılması mümkün olabilir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“VAN KONTROLLÜ BİÇİMDE GENİŞLEYEBİLİR”

Özdek, son olarak şu sözleri kaydetti:

“Van’ın her alanda gelişmesi şart, konut üretimine uygun alanların belirlenmesi ve şehrin planlı şekilde büyütülmesi gerekiyor. Bu şekilde Van kontrollü biçimde genişleyebilir. Van’ın mevcut sınırlar içinde sıkışması doğru değil; şehrin Edremit ve Erciş yönlerine doğru genişleyerek büyümesi gerekiyor. Bu durum artık kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiş durumda.”