Van’da ailelere arılı kovan desteğinde bulunuldu. Gevaş-Gürpınar yol ayrımında düzenlenen kovan dağıtım törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile üreticiler katıldı.

Törende konuşan Vali Ozan Balcı, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, “Bugün 150 ailemize 3 bin kovan dağıtıyoruz. Bu proje, Van’da arıcılığın gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. İlimiz kaliteli ve meşhur bal üretimiyle öne çıkıyor. Arıcılığı daha da geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kovanları yerel imkânlarımızla üreticilerimize ulaştırıyoruz.” dedi.

Tarım ve hayvancılığın her alanında üreticilere destek verdiklerini ifade eden Balcı, Erciş yolunda 10 bin dönüm arazi üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kırmızı Et Üreticileri Birliği iş birliğinde düve üretim merkezi kurduklarını söyledi.

Büyükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceklerini belirten Balcı, proje kapsamında 40 bin düvenin üreticilere dağıtılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Gürpınar ilçesinde Besi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulum çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Balcı, koyunculuk projesi kapsamında ise şimdiye kadar 266 bin koyunun çiftçilere dağıtıldığını ifade etti.

Mera ıslahı, tarımsal sulama göletleri ve kırsal altyapı yatırımlarına da değinen Balcı, sulu tarımın yaygınlaşmasıyla verimliliğin artacağını belirtti.

Çiftçilere bugüne kadar 11 bin 500 ton sertifikalı buğday, arpa, korunga, yonca ve fiğ tohumu dağıtıldığını aktaran Balcı, ayrıca 25 bin kanatlı hayvanın da üreticilere teslim edildiğini söyledi.

Erciş ve Çaldıran ilçelerinde jeotermal sera projelerinin hayata geçirildiğini belirten Vali Balcı, hedeflerinin 5 bin dönüm jeotermal sera ve 30 bin dönüm çilek üretim alanı oluşturmak olduğunu kaydetti. Bahçesaray ilçesinde alabalık yavru ve yumurta kuluçka üretim merkezi kurulacağını da açıklayan Balcı, merkezin tamamlandığında Avrupa’nın önemli tesislerinden biri olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Ozan Balcı, projeden yararlanan üreticilere arılı kovanlarını teslim etti.