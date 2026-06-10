Van’da yüksek bir binanın üst katından koparak kaldırıma düşen beton parçaları tüyler ürpertti. O esnada kaldırımdan geçen yayalar saniyelerle faciadan döndü. Kentin en işlek noktalarından biri olan Beşyol mevkiinde, Akbank binası karşısında meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen vatandaşlar ölümden saniyelerle kurtuldu.

Gündüz saatlerinde yaşanan olayda, eski bir binadan kopan çok sayıda beton parçası aniden kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar büyük panik yaşarken, düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Görüntülere yansıyan olay, olası bir faciadan saniyelerle dönüldüğünü gösterdi.

Şans eseri olayda yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli korku ve panik yaşandı.

Durumun bildirilmesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, binada inceleme yaparak düşme riski bulunan beton parçalarına müdahale ederek temizledi.

Olası can kaybı veya yaralanmaların önüne geçmek amacıyla riskli bölgelerde temizlik ve güvenlik çalışması gerçekleştirildi.