İŞKUR’da yayımlanan ilanlara göre Van’da birçok meslek grubunda personel alımı yapılacak. Yayımlanan ilanlara göre; tekstil ve satış sektörleri başta olmak üzere, teknik personel ve sağlık çalışanlarına yönelik de alım yapılacak.

İşkur sayfası üzerinden yayımlanan açık iş pozisyonları arasında muhasebe bilgi sistemleri uzmanı, satış elemanı, diş hekimi asistanı, temizlik görevlisi, konfeksiyon işçisi, makineci (dikiş), terzi, danışma memuru ve ortacı/ayakçı (tekstil) gibi farklı meslekler yer alıyor.

Teknik alanlarda ise elektrik teknikeri, kalite kontrolcü (tekstil), elektrik-elektronik teknolojisi teknisyeni, vinç operatörü, iş makineleri tamircisi ve bilişim personeli alımları gibi ilanlar söz konusu.

Hizmet sektöründe güvenlik görevlisi, akaryakıt satış elemanı, aşçı, aşçı yardımcısı, kahvaltı şefi, mutfak görevlisi, genel alan temizleme görevlisi, çaycı, müşteri temsilcisi ve çağrı karşılama personeli gibi pozisyonlar öne çıkıyor.

Ayrıca sağlık ve eğitim alanlarında fizyoterapist, İngilizce öğretmeni ve serbest muhasebeci mali müşavir ilanları da yayımlanan ilanlar arasında bulunuyor. Yine kamyonet şoförü, ön muhasebeci, inşaat mühendisi, mobilya satış elemanı, pazarlamacı, ambar/depo görevlisi, büro işçisi, market elemanı ve paketleme işçisi gibi farklı alanlarda da personel aranıyor.

İlgilenen ve iş arayan vatandaşların, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR Van İl Müdürlüğü aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecekleri ve ilanların detaylarına ulaşabilecekleri belirtildi.

Açık pozisyonların güncel olarak değişebileceği belirtilirken, ilgilenen vatandaşların ilanları düzenli takip etmeleri tavsiye edildi. Bugün itibari ile İŞKUR sayfası üzerinden yayımlanan ilanlara göre Van’da 237 boş pozisyon bulunuyor.