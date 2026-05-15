Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde toplam 2 bin 610 sözleşmeli personelin istihdam edileceği belirtildi. Van’da ise toplam 51 kişinin işe alınacağı bildirildi.

Alım yapılacak kadrolar arasında yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2024 KPSS B Grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 1000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile KPSS P94 puanı esas alınarak 783 Destek Personeli (Temizlik) ve 677 Destek Personeli (Bakım-Onarım) yer aldı.

VAN’A AYRILAN KADROLAR BELLİ OLDU

Duyuruya göre Van’da; 11 kadın Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 4 erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 8 kadın Destek Personeli (Temizlik), 8 erkek Destek Personeli (Temizlik), 4 elektrik tesisatçısı, 1 sıhhi tesisatçı, 4 iklimlendirme personeli, 10 havuz suyu operatörü ve 1 marangoz olmak üzere toplam 51 personel alımı yapılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adaylarda şu şartlar aranacak;

-Türk vatandaşı olmak,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

-Görevini yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması,

-Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması,

-2024 KPSS’ye girmiş ve ilgili puan türünden yeterli puanı almış olmak,

-Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak,

-Kamu kurumlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

-Gece ve gündüz vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

Başvurularda ayrıca pozisyona göre özel şartların da aranacağı belirtildi.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar başvurularını, 18 Mayıs 2026 saat 00.00 ile 24 Mayıs 2026 saat 17.00 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

İlanla ilgili tüm detaylara https://kamuilan.sbb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.