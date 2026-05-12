Van sokaklarında bugünlerde en çok duyulan kelime: "Umutsuzluk." TÜİK’in açıkladığı 2025 yılı verileri, acı gerçeği bir kez daha yüzümüze vurdu. Van, yüzde 15’lik oranla Türkiye’de işsizliğin en yüksek olduğu illerin başında geliyor. Ancak tabloyu asıl ağırlaştıran rakamlar değil; iş bulma umudunu tamamen yitirenlerin sayısındaki korkunç artış.

Diplomalı İşsizler Ordusu ve Kaybolan Üretim Hafızası

Özellikle 25-34 yaş arası gençlerimiz için durum tam bir dram. Van’daki işsizlerin yaklaşık yarısı üniversite mezunu. Şehir, diplomalı gençlerini sistemin dışına itiyor. Oysa Van, bir zamanlar üretim hafızası olan bir kentti. 1981’de 492 kişiyle devleşen Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası, Van Yem, Van Süt fabrikaları... Bugün bunların hiçbiri yok. 2025 Mart ayında 11 tekstil fabrikasının kapanıp 3 bin kişinin kapı önüne konulması, Van’ın üretimden ne kadar hızlı koptuğunun son kanıtı oldu.

Gençlerimiz artık "burada gelecek yok" diyerek Kanada ve Avrupa yollarına düşüyor. Van, her geçen gün en değerli sermayesini, insanını kaybediyor.

"Mış Gibi" Yapılan Projeler ve 9 Milyon Avroluk Soru İşareti

Tam da bu noktada, kamu kaynaklarıyla kurulan ve girişimciye "can suyu" olması gereken Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) mercek altında. Devletin "Van İŞGEM Büyüyor" sloganıyla hayata geçirdiği projenin bütçesi tam 9 Milyon Avro!

2018 yılında verilen sözler hala kulaklarımızda: “30 yeni iş yeri, 700 kişilik istihdam, ihracat rekorları, inovatif ürünler...” Bugün Van kamuoyu adına soruyoruz:

Bu hedeflerden hangisi gerçekleşti?

Kaç kişi gerçekten orada ekmek yiyor?

Hani nerede o dünya markası olacak inovatif iş fikirleri?

Sahadaki Manzara: Sessiz İşlikler, Kapalı Kapılar

Kağıt üzerindeki süslü raporlar sahaya uymuyor. İŞGEM koridorlarında üretim sesi değil, derin bir durgunluk var. Bakımsız alanlar, üretim yerine depo olarak kullanılan işlikler ve "yer yok" denilerek kapıdan çevrilen gerçek girişimciler...

İŞGEM yönetimi "56 iş yerimiz var, 3+2 yıl kuralı uyguluyoruz" diyor ama bir yandan da "Çapa Firma" modeline sığınıyor. Bu çapa neyin nesi? Bazı firmalar oraya demir atıp yıllarca çıkmıyor, kurallar esniyor, yerler değişmiyor. Bu çapa sistemi ayakta tutmak için mi var, yoksa yeni neslin önünü kesip sistemi kilitlemek için mi?

Dayı Yoksa İŞGEM'de yok!

Şehirde en çok konuşulan, can yakan iddia ise şu: Nepotizm. Yani işin ehline değil, arkası sağlam olana verilmesi. İddialara göre, güçlü bir iş fikri olan genç girişimci yerine "tanıdığı olan" yer buluyor. İnsanlar artık "çalışırsam başarırım" demiyor, "dayım yoksa giremem" diyor. Bu algı, bir şehrin geleceğine vurulan en büyük darbedir.

Eğitimler veriliyor, destekler açıklanıyor ama somut bir başarı hikâyesi yok. Halk arasında bu duruma tek bir isim veriliyor: “Mış gibi yapma sanatı.”

Şeffaflık Nerede? Paralar Nerede?

İŞGEM sadece bir bina değil, kamu kaynağıyla dönen bir sistemdir. Kira gelirleri, tahsis ücretleri, devasa bütçeler... Peki bu paralar nerede kullanılıyor? Girişimciyi desteklemek, rekabet gücünü artırmak için harcanması gereken bu kaynakların şeffaflığı neden sağlanmıyor? Neden kamuoyuna hesap verilmiyor?

Artık Saklanacak Yer Yok!

Bu bir tercih mi, ihmal mi, yoksa kurumsallaşmış bir düzen mi? Eğer:

Üretmeyen işletmeler içeride tutuluyorsa, Yeni girişimciler içeri alınmıyorsa, Kaynaklar şeffaf yönetilmiyorsa...

Burada sorun sadece yönetim değil, bizzat sistemin kendisidir. Van küçülüyor, Van göç veriyor. Bu şehir susuyor olabilir ama gerçekler gün gibi ortada. Gerçekten üretmek isteyen mi kazanacak, yoksa sistemi ve "yukarıyı" bilen mi? Bu sorunun cevabı verilmeden Van’ın geleceğinden söz etmek mümkün değildir.