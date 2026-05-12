Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Bahçesaray Kaymakamlığı ve Bahçesaray Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğiyle ulusal katılımlı 5. Ceviz Sempozyumu düzenlenecek.

Mevsimsel koşulları ve toprak verimliliği açısından ceviz üretimine son derece elverişli olan Bahçesaray ilçesi, sempozyuma ev sahipliği yapacak. İlçenin iklim ve toprak yapısının ceviz yetiştiriciliği için oldukça uygun olduğu vurgulanıyor.

BİRÇOK KURUM DESTEK SUNUYOR

Bahçesaray Kaymakamlığı, Bahçesaray Yerel Eylem Grubu Derneği, Bahçesaray Belediyesi ve Avrupa Birliği destekli program kapsamında gerçekleştirilecek sempozyum; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD ve LEADER gibi kurumsal iş birliği çerçevesinde hayata geçirilecek.

SEMPOZYUM TEMMUZ AYINDA YAPILACAK

Bölge tarımı ve ekonomisi açısından büyük önem taşıyan organizasyon, 9–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında Van’ın Bahçesaray ilçesinde yapılacak. Sempozyum, sektör temsilcilerini, akademisyenleri ve üreticileri bir araya getirecek.

Etkinliğe katkı sunmak isteyenler için bildiri gönderiminde son tarih 26 Haziran 2026 olarak açıklandı.