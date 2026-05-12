Türkiye’de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısına ilişkin güncel veriler açıklandı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilerde hem Türkiye genelinde hem de Van’da yaşayan toplam ikamet izinli ve geçici koruma kapsamında yabancıların sayısı belli oldu.



Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 1 milyon 235 bin 139 olarak kayıtlara geçerken, geçici koruma kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı ise 2 milyon 276 bin 997 olarak açıklandı.

Van özelinde ise ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı bin 208, geçici koruma kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı ise bin 205 olarak belirlendi. Böylece Van’da toplam yabancı nüfus 2 bin 413 kişi olarak kayıtlara geçti. Van’da kayıtlı bulunan Suriyelilerin, ilde yaşayan toplam nüfusa oranı ise yüzde 0,11 seviyesinde gerçekleşti.