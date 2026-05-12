Çaldıran İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, beraberindeki din görevlileriyle birlikte ilçede görev yapan güvenlik güçleri, eğitim camiası ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, kurban vekaletinin önemi ve organizasyonun işleyişi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Müftülük heyeti; İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, devlet hastanesi ve okulları ziyaret ederek kamu personeliyle bir araya geldi. Ziyaretlerde, TDV’nin dünya genelinde yürüttüğü insani yardım faaliyetleri ve kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılma süreci detaylandırıldı.

Askerden polise, öğretmenden doktora kadar toplumun her kesiminden büyük ilgi gören tanıtım faaliyetlerinde, vekaletle kurban bağışının nasıl yapılacağı ve mobil uygulamalar üzerinden takibi konularında rehberlik edildi.

"Kurbanımız mazlumun umudu olsun"

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Çaldıran İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, kurbanın sadece bir ibadet değil, aynı zamanda küresel bir dayanışma köprüsü olduğunu vurguladı. Müftü Geylani, "Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız, bu yıl da ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla yeryüzünün mazlum coğrafyalarına umut taşımaya devam ediyor. Bizler de Çaldıran Müftülüğü olarak ilçemizde fedakârca görev yapan polisimize, askerimize, öğretmenlerimize ve doktorlarımıza bu hayır kervanını anlatıyoruz.

Amacımız, vatandaşlarımızın emanetlerini en güvenilir şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır. Bir kurban hissesi, bazen kilometrelerce uzaktaki bir yetimin yüzündeki tebessüm, bazen de hiç tanımadığımız bir kardeşimizin sofrasındaki bereket oluyor. Çaldıranlı hemşehrilerimizin ve kamu görevlilerimizin her yıl olduğu gibi bu yıl da bu iyilik seferberliğine güçlü bir destek vereceğine inancımız tamdır. Gelin, kurbanlarımızı paylaşarak gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle yakınlaşalım" dedi.

Çaldıran İlçe Müftülüğü, bayram arefesine kadar kurum ziyaretlerini ve stant çalışmalarını sürdürerek, daha fazla gönüle dokunmayı hedefliyor.