Van Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, İpekyolu ilçesi Esenler Mahallesi’nde yalnız yaşayan Besra Artin’i doğum gününde ziyaret etti.

Ekipler, Artin için hazırlanan doğum günü pastasını kesip çeşitli hediyeler verdi. Samimi anların yaşandığı ziyarette Besra Artin, kendisini yalnız bırakmayan belediye ekiplerine teşekkür ederek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaşlı vatandaşlara yönelik ziyaretlerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.