İş insanı Çoban, toplumsal dayanışmanın ve paylaşma kültürünün önemine dikkat çekerek, bayramların kardeşlik duygularını güçlendiren özel günler olduğunu ifade etti.

"KURBAN BAYRAMI BİRBİRİMİZİ YENİDEN HATIRLAMANIN ADIDIR"

Kurban Bayramı’nın sadece dini bir vecibe olmadığını, aynı zamanda toplumsal bağları kuvvetlendiren önemli bir değer olduğunu belirten Çoban, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kurban Bayramı; paylaşmanın, dayanışmanın ve birbirimizi yeniden hatırlamanın adıdır. Bugün ülkemizin ekonomik sıkıntılar, adalet arayışları, gençlerin geleceğe dair kaygıları ve toplumsal ayrışmalar gibi ağır meseleleri olsa da; aynı sofrada buluşabilme kültürümüz, merhametimiz ve birbirimize uzanan elimiz hâlâ en büyük umudumuzdur.

Bu bayramın; kırgınlıkların azaldığı, emeğin değer gördüğü, gençlerin umutlarını başka şehirlerde değil kendi memleketlerinde aradığı, kadınların ve çocukların güven içinde yaşadığı, hukukun ve vicdanın güçlendiği bir geleceğe vesile olmasını diliyorum.

Yoksulluğun değil paylaşmanın, öfkenin değil anlayışın, umutsuzluğun değil dayanışmanın büyüdüğü bir Van umuduyla…

Kurban Bayramımız mübarek olsun. Sağlık, huzur ve adalet dolu yarınlar hepimizin olsun.” dedi.