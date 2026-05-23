Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan Hatuniye Yolu üzerinde bugün sıra dışı ve bir o kadar da gerilimli bir olay yaşandı. Cadde üzerindeki bir "ŞOK" market şubesinin dış cephesine asılan devasa pankart, hem yoldan geçen vatandaşları hayretler içinde bıraktı hem de ulusal bir zincir market ile mülk sahibi arasındaki buz dağının görünen yüzünü ortaya çıkardı.

Kimin veya kimlerin astığı henüz resmi olarak açıklanmayan, ancak mülk sahibi veya hak sahipleri tarafından asıldığı tahmin edilen pankartta şu sert ifadeler yer aldı:

"Duyuru: Bu dükkan ŞOK tarafından sahte sözleşmeler ile gasp edilmektedir. Hakkımız size haram olsun."

Caddeden Geçenler Gözlerine İnanamadı

Hatuniye Yolu gibi ilçenin en işlek arterlerinden birinde asılan bu pankart, kısa sürede bölgede merak konusu oldu. Alışveriş yapmak için markete gelen ya da caddeden geçen vatandaşlar, kafalarını kaldırıp yazıyı okuduklarında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Birçok vatandaş cep telefonlarına sarılarak bu anı kaydederken, durum sosyal medyada da hızla yayılmaya başladı.

Olay yerine gelen vatandaşlar, "Her gün önünden geçtiğimiz, alışveriş yaptığımız yer. Böyle bir yazı görmek şok edici. Demek ki arkada büyük bir hukuksal kriz var" yorumlarında bulundu.

Şirketten Henüz Açıklama Yok

Olayın ardından ilgili market şubesinde gergin bir sessizlik hakim olurken, ŞOK Marketler Genel Müdürlüğü'nden ya da yerel yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. İddiaların odağındaki "sahte sözleşme" konusunun yargıya taşınıp taşınmadığı ise önümüzdeki günlerde netleşecek gibi görünüyor.

Hatuniye Yolu’ndaki bu "pankartlı protesto", dev sermayelere karşı bireysel hak arayışının Van tarihindeki en ilginç yapraklarından biri olarak kayıtlara geçti.