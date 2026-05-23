Van ve ilçelerinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Bugün gece saatlerinden sonra da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Muş ili ile Bitlis'in batı ilçelerinde öğle saatlerinden sonra, Van ilinde gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Uyarıda; “Muş ili ile Bitlis'in batı ilçelerinde öğle saatlerinden sonra, Van'da gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu