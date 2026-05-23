Van ve ilçelerinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Bugün gece saatlerinden sonra da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Muş ili ile Bitlis'in batı ilçelerinde öğle saatlerinden sonra, Van ilinde gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Uyarıda; “Muş ili ile Bitlis'in batı ilçelerinde öğle saatlerinden sonra, Van'da gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu