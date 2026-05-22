Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, eski Van şehrinde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“HER ALANINDA ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILIYOR”

Van’ın tarihi ve kültürel yönüyle önemli bir şehir olduğunu söyleyen Van Valisi Ozan Balcı, “Van, Orta Asya’nın Anadolu’ya açılan kapısıdır. Hemşerilerimiz şehri daha yaşanabilir hale getirmek için büyük gayret gösteriyor. Bizler de eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma kadar hayatın her alanında önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ŞEHRİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Vali Balcı, kentte yürütülen çalışmaların geniş bir iş birliğiyle sürdüğünü belirterek, “Yaklaşık 1 milyon 141 bin nüfusa hizmet veriyoruz. Bakanlıklarımızın desteği, kurumlarımızın katkısı ve vatandaşlarımızın dualarıyla Van’da güzel işler yapıyoruz. Şehri geleceğe hazırlıyoruz.” diye konuştu.

Sahil yolu çalışmalarına da değinen Vali Balcı, “13 kilometrelik sahil yolu tamamlandı. Şimdi üniversiteye kadar uzatacağız. Uygulama Oteli’nden üniversiteye kadar yaklaşık 18 kilometrelik bir sahil yolu olacak. Rekreasyon alanlarıyla birlikte sazlık ve sulak alanları da korumuş olacağız.” dedi.

“RESTORASYONLAR DEVAM EDİYOR”

Horhor bölgesi ile Eski Van Şehri’nde kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Vali Balcı, bölgede yeni bir mahalle kurulacağını söyleyerek, “Eski Van Şehri’nde tarihi yapıların restorasyonu sürüyor. 800 yıllık Ulu Cami restore ediliyor. Abbas Ağa Camii’nde çalışmalar devam ediyor. Horhor bölgesi vatandaşlarımız için çok kıymetli bir yer. Rekreasyon alanları yapılıyor. Kaledeki Süleyman Han Cami tamamlandı. Hamam restore edildi. Miri Ambar eğitim, kültür ve sanat amaçlı kullanılacak. Hüsrev Paşa Hanı ile Kızıl Minare Cami’nde de restorasyon çalışmaları sürüyor.” diye konuştu.

“VAN GÖLÜ’NÜN ÇEVRESİ GERDANLIK GİBİ OLACAK”

Yapılan yatırımların kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Vali Balcı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Bu çalışmalar çevreye, doğaya, bitkilere ve kuşlara verilen önemin göstergesidir. Van Gölü’nün çevresi adeta bir gerdanlık gibi oldu. Tamamlandığında çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi’nde endüstriyel arıtma tesisi için de proje çalışmaları sürüyor. Dip çamuru temizliğinde 2 milyon metreküpü geçtik. Kalan kısmı da tamamlayacağız. Sahil yolu projesiyle birlikte havza koruma eylem planındaki hedeflerin büyük bölümünü hayata geçirmiş olacağız.”