Van’ın Bostaniçi Mahallesinde yapılacak olan devlet hastanesi için gelişme yaşandı.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İpekyolu Bostaniçi 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin ihale tarihinin belli olduğunu duyurdu.

“ÖNEMLİ BİR YATIRIM DAHA HAYATA GEÇECEK”

Milletvekili Türkmenoğlu, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Modern sağlık altyapısı, güçlü teknik donanımı ve yüksek hizmet kapasitesiyle Van’ımıza değer katacak önemli bir yatırım daha hayata geçiyor.” ifadelerini kullandı.

İHALE TARİHİ

Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Bostaniçi 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin ihalesinin 19 Haziran 2026 tarihinde yapılacağını belirtti.

İhalenin ardından hastane yapım sürecinin başlaması bekleniyor.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Hastanenin Van’ın sağlık altyapısına önemli katkı sunacağını belirten Türkmenoğlu, “Bu önemli yatırımın Van’ımıza kazandırılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.