Van’da elektrik kesintileri devam ediyor. VEDAŞ tarafından yapılan paylaşıma göre, planlı çalışmalar kapsamında bugün (22 Mayıs Cuma) Van’ın birçok mahallesinde enerji kesintisi uygulanacak.

Yaşanacak olan elektrik kesintisinden aşağıdaki ilçelere bağlı mahalleler etkilenecek;

MURADİYE

Van İli Muradiye İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesine bağlı 405. sokaklar Kandahar Mahallesine bağlı 306.Sokak, Yenişehir Mahallesine bağlı Vanyolu Sokak’ta 22.05.2026 tarihi 09:30-16:30 saatleri arasında yatırım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

Açıkyol Mahallesine Bağlı Açıkyol Sokak, Küme Evler’de 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

GÜRPINAR

Van İli Gürpınar İlçesi Dağseven Mahallesi, Dokuzbaşak Sokak’ta 22.05.2026 Tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak..

EDREMİT

Van İli Edremit İlçesi Doğanlar Mahallesi, Ayazpınar Mahallesi 22.05.2026 Tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

ERCİŞ

Van İli Erciş İlçesi Beyazıt Mahallesine Bağlı 383, Kartal Sokak, 387.Sokak, Solaha Semtidağ Kenarı Sokak, 389.Solaha 1.Sokak, 361.Sokak, 379.Sokak, 385.Sokak, Ağrı Yolu Asvalt Üstü Sokak, 395.Solaha 3.Sokak, 395.Solaha 3.Sokak, 376. Eski Meydan Sokak, 383.Kartal Sokak, 389.Solaha 1.Sokak, 381.Çiftçi 4.Sokak, 375.Eski Meydan 2.Sokak, 22.05.2026 Tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

Yeşilova mahallesinde 09:00-12:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

Yankıtepe Mahallesi Kızılören Mahallesi, Payköy Mahallesi, Hocaali Mahallesi, Deliçay Mahallesi, Ergücü Mahallesi, Keklikova Mahallesi, Salmanağa Mahallesi, Kadirasker Mahallesinde ise 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

Uncular mahallesi, Çobandüzü mahallesi, Ekiciler Mahallesi 09:00-12:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

İPEKYOLU

Van İli İpekyolu İlçesi Halilağa Mahallesine Bağlı Sağlık Sokak, Gölbaşı Sokak, Kurtoğlu Sokak, İkinisan Bulvarı 22.05.2026 Tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

ÇATAK

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bildirimli (Programlı) Kesinti: Van İli Çatak İlçesi Alacayar Mahallesine Bağlı Alacayar Küme Evler, Alacayar Sokak, Tellikaya Sokak, Çemik Sokak, Bilgi Mahallesine Bağlı Bilgi Sokak, Üçüzler Sokak, Karşıyaka Mahallesine Bağlı Karanfil Sokak, Eliaçık Mahallesine Bağlı Eliaçık Sokak, Sarıgöz Sokak, Ağaç Sokak, Sözveren Mahallesine Bağlı Kirazlı Sokak, Taşaltı Sokak, Üçüzler Mahallesi Işınlı Mahallesine Bağlı Işınlı Sokak, Elmacı Sokak Çemik Mahallesi, Kaçıt, Korulu Mahallesinde yatırım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

ÇALDIRAN

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bildirimli (Programlı) Kesinti: Van İli Çaldıran İlçesine Bağlı Tekindere Mahallesi, Karadulda Mahallesi 22.05.2026 Tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

TUŞBA

Van İli Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesine Bağlı Sürmeli Sokak, Yenikent Sokak, Mercan Sokak, Değirmen Sokak, Özalp Yolu, Değirmen Sokak, Şirin Sokak, Sinan Sokak, Beyüzümü 20.Sokak, Beyüzümü Sokakları, Beyüzümü Küme Evler 22.05.2026 Tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.