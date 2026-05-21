Bayram nedeniyle Van’dan başka illere gitmeyi planlayanları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Otobüsle şehirlerarası ulaşım ücretlerine zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından şehirlerarası yolcu taşıma ücretleri yeniden belirlendi. Yeni fiyat tarifesi uygulanmaya başladı.

Van’daki şehirlerarası otobüs firmaları yetkilileriyle yapılan görüşmelerde artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle bilet fiyatlarına zam yapıldığı belirtildi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN

Hafta sonuyla birleştirilerek 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili, şehirlerarası ulaşımda yoğunluğu artıracak. Tatil süresini farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar ise yüksek bilet fiyatlarıyla karşı karşıya kaldı.

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere gitmek ya da bu şehirlerden Van’a gelerek bayramı geçirmek isteyen vatandaşların ciddi maliyetleri göze alması gerekiyor.

Yeni tarifeye göre Van-İstanbul hattında seyahat etmek isteyen 4 kişilik bir ailenin gidiş-dönüş ulaşım maliyeti yaklaşık 28 bin TL’yi buluyor. Fiyatlar firmadan firmaya da değişkenlik gösterebiliyor. Bazı firmalar fiyatları daha aşağıda tutarak vatandaşlara yardımcı olduklarını da vurguluyor.

Yeni ücret tarifesi şu şekilde;

Van – İstanbul arası: 2 bin 500 TL’den 3 bin 500 TL’ye

Van – Ankara arası: 2 bin 100 TL’den 3 bin TL’ye

Van – İzmir arası: 2 bin 500 TL’den 3 bin 500 TL’ye

Van – Antalya arası: 2 bin 500 TL’den 3 bin 500 TL’ye

Van – Bodrum arası: 2 bin 500 TL’den 3 bin 500 TL’ye yükseldi. Bazı firmalarda fiyatların 4 bin TL’ye kadar çıktığı da belirtildi.

Van – Bursa arası: 2 bin 500 TL’den 3 bin 500 TL’ye yükseldi.