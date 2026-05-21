Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ait doğum verilerini yayımladı. Verilere göre Türkiye genelinde 2025 yılında toplam doğurganlık hızı 1,42 çocuk olurken, aynı dönemde Van’da ise toplam doğurganlık hızı 1,87 oldu.

Türkiye genelinde 2025 yılında canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız oldu. Ülke genelinde doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2025 yılında 1,42 çocuk olarak gerçekleşti. Toplam doğurganlık hızı son dokuz yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında kalmaya devam etti.

VAN’DAKİ DÜŞÜŞ

Van’da canlı doğan bebek sayısındaki yıllık değişime bakıldığında en büyük düşüş 2020 ile 2021 yılları arasında yaşandı. 2020’de 24 bin 564 olan canlı doğum sayısı, 2021’de 22 bin 687’ye gerileyerek bin 877 azaldı. 2021 ile 2022 yılları arasında canlı doğum sayısı 728 düşerken, 2022’den 2023’e geçişte düşüş 2 bin 614 oldu. 2023 ile 2024 yılları arasında 573 azalış kaydedilirken, 2024’ten 2025’e geçişte ise canlı doğum sayısı bin 152 geriledi.

Doğurganlık hızındaki değişim incelendiğinde ise en yüksek düşüş 2022 ile 2023 yılları arasında görüldü. 2022’de 2,29 olan doğurganlık hızı, 2023’te 2,03’e düşerek 0,26 puan azaldı.

2020’den 2021’e geçişte doğurganlık hızı 0,21 puan, 2021’den 2022’ye geçişte 0,06 puan, 2023’ten 2024’e geçişte 0,05 puan ve 2024’ten 2025’e geçişte ise 0,11 puan geriledi.

İllere göre toplam doğurganlık hızında Van, Türkiye genelinde 12’nci sırada yer aldı. 2020 yılından 2025 yılına kadar kentte doğurganlık hızında kademeli düşüş yaşanırken, Van 2025 yılında en fazla canlı doğumun gerçekleştiği 14’üncü il oldu.