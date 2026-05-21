Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde 21-27 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde kutlanan Türk Mutfağı haftasında, Van'da da çeşitli etkinliklere yer verildi.

Van Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kent meydanında gerçekleştirilen Türk Mutfağı etkinlikleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Van kahvaltısı ve kente özgü yöresel yemeklerin tanıtıldığı etkinlikte birçok kooperatif de stant açtı.

Stantlarda Van’ın geleneksel lezzetleri vatandaşların beğenisine sunulurken, Vanlı şefler tarafından workshop etkinlikleri ile yemeklerin yapımı da sergilendi. Etkinlikte katılımcılar hem Van mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu hem de geleneksel tatları deneyimledi.

Van kahvaltısı ve hazırlanan yöresel ayran aşının da ikram edildiği etkinlikler, vatandaşlar tarafından tam not aldı.