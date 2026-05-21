Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, kentte yürütülen ağız ve diş sağlığı yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tosun, Van’da ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

“68 ÜNİTEDEN 92 ÜNİTEYE ÇIKARILDI”

Yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Tosun, “Van ilimizde ağız ve diş sağlığı hizmetlerine hem ulaşımı hem de hizmet kalitesini artırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni 34 üniteyle hizmete aldık. Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ise 68 üniteden 92 üniteye çıkararak hizmet vermeye devam ediyoruz.” dedi.

“EDREMİT DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ İNŞAATI DEVAM EDİYOR”

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin hastaneye dönüştürülmesi amacıyla ameliyathane ve ilgili birimlerin inşaatına başlanacağını ifade eden Tosun, Edremit ilçesinde yapımı süren 50 ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi inşaatının da devam ettiğini kaydetti.

“ÖZALP VE SARAY DİŞ SAĞLIĞI MEREKZLERİ YAPIMINA BAŞLANACAK”

Özalp Devlet Hastanesi’ne ek bina olarak yeni bir yatırımın daha hayata geçirileceğini belirten Tosun, “Özalp ve Saray ilçelerimize hizmet verecek 17 ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yapımına başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Tosun, açıklamasının sonunda sağlık yatırımlarına destek verenlere teşekkür ederek, “Bu büyük hizmetlerin ve yatırımların ilimize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Van Valisi Dr.Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu ile AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas’a Van halkı adına teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.