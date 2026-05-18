Yapımı tamamlanan misafirhane, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde hizmete başladı.

Van’da bir yandan yeni hastane projeleri hayata geçirilirken, diğer yandan yapımı devam eden ve tamamlanan sağlık yatırımlarıyla hem kente hem de çevre illere hizmet verilmeye devam ediliyor. Özellikle çevre illerden tedavi amacıyla gelen vatandaşların barınma sorununa çözüm sunmak amacıyla yapılan refakatçi misafirhanesi hizmet vermeye başladı.

Şehir dışından gelen hasta yakınlarının konforu düşünülerek hazırlanan misafirhane, toplam 33 oda ve 66 kişi kapasitesiyle hizmet verecek. Misafirhanede 29 adet iki kişilik oda ile 4 adet büyük yataklı oda bulunuyor.

Başta Hakkari, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Muş ve Siirt olmak üzere birçok ilden vatandaşlar tedavi amacıyla Van’daki hastanelere geliyor. Refakatçi misafirhanesi de özellikle şehir dışından gelen hasta yakınlarının konaklama ihtiyacına katkı sunacak.

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, “Şehrimize kazandırılan Refakatçi Misafirhanemiz, hasta yakınlarımızın konforu ve huzuru düşünülerek modern bir anlayışla hizmete sunuldu.” denildi.

“EV ORTAMINI ARATMAYACAK ŞEKİLDE HAZIRLANDI”

Misafirhanenin yaklaşık 66 kişi kapasitesinde olduğu vurgulanan paylaşımda, “29 adet iki kişilik iki yataklı oda ve 4 adet tek büyük yataklı oda olmak üzere toplam 33 oda ve 66 kişi kapasitesine sahip misafirhanemiz; sıcak, güvenli ve konforlu yaşam alanlarıyla misafirlerimize ev ortamını aratmayacak şekilde hazırlandı. Sağlık hizmetlerinin yalnızca tedavi süreciyle sınırlı olmadığı anlayışıyla hayata geçirilen bu kıymetli yatırımın ilimize kazandırılmasındaki destek ve katkılarından dolayı Van Valimiz Sayın Ozan Balcı’ya teşekkür ederiz.” ifade edildi.